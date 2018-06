Senac Osasco recebe inscrições para cursos de pós-graduação

O Senac Osasco está com inscrições abertas para os processo seletivos de dois cursos presenciais de pós-graduação na área de gestão e negócios: Gestão Estratégica de Pessoas e Marketing Digital e E-commerce.

As inscrições devem ser feitas no Portal www.sp.senac.br/osasco e o candidato deve investir no pagamento de uma taxa de R$ 50 e aguardar um e-mail da coordenação do Senac, com as instruções do processo de seleção.

Os candidatos aprovados nessa etapa deverão realizar posteriormente a pré-matrícula, antes do início das aulas.

Serviço:

Pós-graduação em Gestão Estratégica de Pessoas

Início: 21 de agosto de 2018

Horário: segunda e quarta-feira, das 19 horas às 22h40

Pós-graduação em Marketing Digital e E-commerce

Início: 21 de agosto de 2018

Horário: terça e quinta-feira, das 19 horas às 22h40

Local: Senac Osasco

Endereço: Rua Dante Batiston, 248 – Centro – Osasco/SP

Processo seletivo até dia 31 de julho

Informações e inscrições: www.sp.senac.br/osasco

Taxa de inscrição: R$ 50