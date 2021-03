Senador Major Olímpio estaria intubado na UTI com covid-19

O senador Major Olímpio (PSL-SP) está internado, desde terça-feira (2), na UTI do Hospital São Camilo, em São Paulo, em decorrência da covid-19.

Na quarta, ele participou da sessão de trabalhos do Senado através de videoconferência da cama do hospital. Nesta quinta, por meio de sua assessoria, ele declarou nas redes sociais que seu quadro vinha evoluindo bem. No entanto, nesta sexta um parlamentar próximo ao senador declarou, segundo o portal “Congresso em Foco”, que Major Olímpio encontra-se intubado e seu estado de saúde é considerado grave.

Ainda segundo este congressista, outros quatro funcionários do gabinete de Major Olimpio também testaram positivo para covid-19, informou o portal.