Senai Barueri oferece curso gratuito de operador de logística

O Senai de Barueri está com inscrições abertas para o curso gratuito de operador de logística, uma oportunidade para quem busca se qualificar em uma das áreas mais demandadas pelo mercado. O programa, com duração de 160 horas, visa capacitar profissionais para atuarem em diversos processos da cadeia logística, desde o recebimento até a distribuição de mercadorias.

As aulas terão início em 25 de julho e se estenderão até 24 de outubro, ocorrendo às quartas, quintas e sextas-feiras, das 13h30 às 17h30. Os interessados devem realizar a matrícula presencialmente na unidade do SENAI Barueri, sendo as vagas preenchidas por ordem de chegada.

O curso abordará temas cruciais como gestão de estoque, armazenagem, suprimentos e distribuição, com foco na preservação da qualidade dos produtos e observância das normas de segurança e meio ambiente. Esta formação é uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar ou se aperfeiçoar no setor logístico.

Para mais informações sobre o curso e o processo de matrícula, os candidatos podem acessar o site oficial do SENAI Barueri: barueri.sp.senai.br.