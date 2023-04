Senai de Barueri abre vagas para curso gratuito de processos gráficos

O Senai de Barueri “José Ephim Mindlin” está com vagas abertas para o curso gratuito de processos gráficos. As oportunidades são para estudar no período noturno.

publicidade

O curso técnico em Processos Gráficos prepara o profissional para o desenvolvimento, a confecção, a edição, a impressão e a reprodução de produtos gráficos. O curso tem duração de três meses, com 1.200 horas.

As inscrições vão até o dia 2 de maio, com taxa de R$ 40, no site do Senai Técnico em Processos Gráficos (office.com). A prova para seleção será realizada no dia 21 de maio.

publicidade

Acompanhe mais informações pelas redes sociais do Senai no Instagram e no Facebook ou ligue para (11) 4199-1930. O Senai José Ephim Mindlin fica na Alameda Waghi Salles Nemer, 124 – Centro de Barueri.