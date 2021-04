Senai oferece 108 vagas em Osasco para cursos técnicos gratuitos de metalurgia e soldagem

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-SP) abriu 108 vagas na unidade de Osasco para os cursos técnicos gratuitos de metalurgia e soldagem.

O curso de técnico de metalurgia no Senai de Osasco, em Presidente Altino, tem 36 vagas de manhã e 36 à noite; o de técnico de soldagem tem 36 vagas no período noturno.

As inscrições vão até o dia 26 de abril, no site do Senai-SP. A taxa para se inscrever é de R$ 53. A seleção dos candidatos será por avaliação de desempenho escolar.

Além de Osasco, a instituição abriu vagas para cursos técnicos gratuitos na região nas unidades de Barueri, Cotia e Jandira.

