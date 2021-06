Senai oferece bolsas de estudo para 5 cursos em Barueri

O Senai-SP está com 48 vagas abertas para bolsas de estudo 100% gratuitas em cinco cursos de formação profissional na unidade de Barueri, que fica na alameda Waghi Salles Nemer, 124, no Centro Comercial.

As bolsas oferecidas são para os cursos de Cálculo da Folha de Pagamento (18), Retenções na Fonte (10), Assistente de Controle da Qualidade (13), Densitometria Aplicada a Processos Gráficos (4) e Operador de Logística (3).

Para concorrer às vagas, o candidato deve ter ao menos 16 anos de idade, ter concluído o Ensino Fundamental e a renda per capita deve ser igual ou menor que um salário mínimo e meio.

Inscrições para bolsas de estudo no Senai de Barueri:

A matrícula é presencial e deve ser realizada por ordem de chegada, na secretaria do Senai de Barueri, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h30, e aos sábados, das 8h às 12h. Os documentos necessários para matrícula são RG, CPF, comprovante de endereço e Histórico Escolar. Mais informações podem ser encontradas no site do Senai-SP.

Além das bolsas de estudo oferecidas pelo Senai na unidade de Barueri, há também outras oportunidades para cursos técnicos em Osasco e na Vila Leopoldina.