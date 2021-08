Senai Osasco oferece cursos gratuitos de pintor imobiliário, operador de logística e mais 6

O Senai Osasco, em parceria com o Portal do Trabalhador da Prefeitura, está com vagas abertas em oito cursos gratuitos de qualificação profissional. As inscrições estão abertas e vão até o preenchimento das turmas.

Os cursos oferecidos são de auxiliar administrativo, serralheiro de alumínio, inspetor de qualidade, pintor imobiliário, operador de logística, soldador ao arco elétrico e Oxigás, auxiliar de produção e eletricista instalador. Todos os cursos têm carga horária de 160 horas.

Para fazer a matrícula, os interessados devem comparecer ao Senai (rua Ari Barroso, 305, Presidente Altino) portando RG, CPF, comprovante de residência e histórico ou declaração escolar.

Mais informações podem ser obtidas no Senai Osasco por meio do telefone (11) 3685-7999, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 14h.

Confira a lista de cursos disponíveis no Senai Osasco e os pré-requisitos:

Auxiliar Administrativo

Idade Mínima: 16 anos

Pré-requisito: Ensino Fundamental concluído

Dias da semana: de terça a sexta-feira, das 13h às 17h

Serralheiro de Alumínio

Idade mínima: 18 anos

Pré-requisito: Ter concluído a 4ª série/ano do Ensino Fundamental

Dias da semana: segunda a quinta-feira, das 13h às 17h

Inspetor de Qualidade

Idade Mínima: 16 anos

Pré-requisito: Ensino Fundamental completo

Dias da semana: segunda a sexta-feira, das 18h às 22h

Pintor Imobiliário

Idade Mínima: 18 anos

Pré-requisito: ter completado a 5ª série/ano do Ensino Fundamental

Operador de Logística

Idade Mínima: 16 anos

Pré-requisito: Ensino Fundamental concluído

Dias da semana: terça a sexta-feira, das 13h às 17h

Soldador ao Arco Elétrico e Oxigás

Idade Mínima: 18 anos

Pré-requisitos: Ter concluído a 6ª série/ano do Ensino Fundamental

