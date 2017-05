O Senai de Barueri, unidade construída pela Prefeitura, que também doou o terreno de 10 mil metros quadrados, está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos de aprendizagem industrial: Auxiliar de Produção Gráfica e Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica.

Ambos serão ministrados na escola, que fica na alameda Wagih Sales Nemer, 124 (ao lado da Câmara Municipal), no Centro.

As inscrições podem ser feitas até esta terça-feira, 16 de maio, no site www.sp.senai.br/processoseletivo. Ao abrir a página, o candidato clicará em inscrever (escrito em vermelho) e preencherá o formulário. As provas estão previstas para aplicação no dia 4 de junho.

O Senai de Barueri oferece 61 vagas nos dois cursos (sendo 32 para Auxiliar de Produção Gráfica e 29 para Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica).

Ambos terão aulas no período da tarde e duração de dois anos, cada um. São destinados a candidatos que tenham concluído o ensino fundamental e buscam capacitação para o primeiro emprego.

A seleção ocorre para preenchimento de vagas remanescentes do processo seletivo realizado para candidatos encaminhados formalmente por empresas contribuintes do Senai-SP. Ao final, os alunos receberão o Certificado de Aprendizagem Industrial.

Auxiliar de produção gráfica

É voltado a candidatos que tenham, no mínimo, 14 anos na data de início do curso e, no máximo, idade que lhes permita concluir o curso antes de completarem 18 anos. Tem por objetivo proporcionar qualificação profissional na execução de atividades relacionadas à operação de processos de pré-impressão, impressão e pós-impressão.

Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica

É oferecido para os candidatos que tenham, no mínimo 17 anos na data de início do curso e, no máximo, idade que lhe permita concluir o curso antes de completar 24 anos. Formará o aluno para realizar instalação e manutenção em sistemas eletroeletrônicos de máquinas, equipamentos, instalações prediais e industriais de baixa tensão.