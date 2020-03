Senai tem mais de 500 vagas em cursos técnicos gratuitos em Osasco, Barueri, Jandira e Cotia

O Senai-SP está com vagas abertas para cursos técnicos gratuitos em todas as unidades do estado. Na região, são mais de 500 oportunidades em Osasco, Barueri, Cotia e Jandira. As inscrições vão até o dia 20 de março.

Na unidade do Senai em Osasco, há vagas para curso técnico de metalurgia (manhã tarde e noite) e desenvolvimento de sistemas (manhã e tarde), somando 188 oportunidades.

Já em Barueri, são 144 vagas para cursos técnicos de desenvolvimento de sistema (manhã e tarde) e processos gráficos (manhã e noite).

Em Jandira, o candidato pode escolher entre os cursos técnicos de redes de computadores (manhã e tarde) e desenvolvimento de sistemas (manhã).

A unidade de Cotia tem 80 vagas para quem deseja ingressar no curso técnico de desenvolvimento de sistemas (manhã e tarde).

O Senai destaca que a inscrição do interessado não garante o acesso à vaga. Os candidatos serão aprovados após avaliação dos pré-requisitos, que variam de acordo com o curso.

Como se inscrever nos cursos técnicos gratuitos do Senai-SP:

Os interessados devem se inscrever até às 21h do dia 20 de março, no portal do Senai-SP.

Para se inscrever nos cursos técnicos dos períodos da manhã ou tarde, é necessário que os candidatos tenham concluído no mínimo, a 1ª série do Ensino Médio, ou que estejam matriculados em curso que lhes permita concluí-lo até a data de início das aulas.

Já os cursos técnicos do período noturno são destinados aos candidatos da comunidade, que tenham concluído o ensino médio ou que estejam matriculados em curso que lhes permita concluí-lo até a data de início das aulas.

A prova para seleção dos candidatos será aplicada no dia 5 de abril. O gabarito será divulgado na internet e nas unidades a partir das 14h do dia 6 de abril.

Todas as informações do processo de seleção estão disponíveis no site do Senai-SP.

Confira o endereço das unidades e os cursos disponíveis:

Unidade Nadir D. Figueiredo – Osasco

Endereço: Rua Ari Barroso, 305, Presidente Altino

Técnico de Metalurgia (36 vagas – manhã / 36 vagas – tarde)

Técnico de Desenvolvimento de Sistemas (40 vagas – manhã / 40 vagas – tarde)

Técnico de Metalurgia (36 vagas – noite)

Técnico de Soldagem (36 vagas – noite)

Unidade José Ephim Mindlin – Barueri

Endereço: Alameda Waghi Salles Nemer, 124, Centro

Técnico de Desenvolvimento de Sistemas (40 vagas – manhã / 40 vagas – tarde)

Técnico de Processos Gráficos (32 vagas – manhã / 32 vagas – noite)

Unidade Professor vicente Amato – Jandira

Endereço: Rua Elton Silva, 905, Centro

Técnico de Desenvolvimento de Sistemas (40 vagas – manhã)

Técnico de Redes de Computadores (32 vagas – manhã / 32 vagas – tarde)

Unidade Escola Senai Cotia

Endereço: Rua Direita, 955, Vila Santo Antônio

Técnico de Desenvolvimento de Sistemas (40 vagas – manhã / 40 vagas – tarde)