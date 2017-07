Fenômeno da internet, com milhões de visualizações nos vídeos com sua pregação repleta de humor, o pastor Claudio Duarte profere palestra no Clube dos Sargentos, em Osasco, no dia 28, sexta-feira, a partir das 20h.

Publicidade

Os ingressos estão à venda por entre R$ 30 e R$ 160 neste link. O tema do evento é “A Família Pede Socorro”.