Sephora oferece maquiagem gratuita no Iguatemi Alphaville

Entre os dias 19 e 22 de outubro, a loja Sephora, em parceria com o Iguatemi Alphaville, realizará o Beauty Studio. O projeto oferecerá serviços de beleza gratuitos para as visitantes do shopping.

Publicidade

Em uma charmosa estação em frente à loja, no piso Tocantins, as clientes poderão fazer maquiagens para diferentes áreas: olhos para o dia, olhos esfumados, contorno, pele perfeita, lábios perfeitos e ‘beach waves’.

Cada cliente poderá escolher um dos serviços oferecidos e ainda ganhará 10% de desconto em produtos da loja, durante o período do projeto Beauty Studio.

Os profissionais atenderão os participantes de acordo com a ordem de chegada. O horário de funcionamento será das 11h às 20h, de quinta à sábado, e das 14h às 19h, no domingo.

Serviço:

Beauty Studio Sephora

Quando: 19 a 22 de outubro de 2017

Horários: De quinta à sábado, das 11h às 20h. Domingo, das 14h às 19h.

Onde: Piso Tocantins (em frente à loja da Sephora)