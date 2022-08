Sequestrador morre e mulher é libertada pela PM no Jaguaré

Um sequestro terminou com uma morte e uma mulher libertada nessa quinta-feira (4) no Jaguaré, em São Paulo.

A mulher, de 46 anos, que havia sido sequestrada hoje, foi localizada em uma comunidade no Jaguaré graças ao sistema de rastreamento feito pelo seu celular, fornecido pelo marido.

Ao chegarem ao local apontado pelo rastreador de celular, os policiais avistaram o veículo da vítima, um Creta preto, e um outro veículo, um Fox vermelho.

Com a aproximação dos policiais, um grupo saiu do veículo da mulher atirando. Houve troca de tiros e dois suspeitos acabaram baleados.

Um deles foi socorrido e levado ao Hospital Universitário, mas morreu.

Com ele foram encontrados alguns pertences da vítima, como brincos, colar e um relógio. O outro suspeito baleado, de 19 anos, foi atingido no braço e está no Hospital Universitário.

Uma terceira suspeita, 41 anos, foi presa. Próximo dela os policiais acharam as chaves do veículo da vítima, além de dois revolveres que foram localizados entre o Creta e um muro.

A perícia já compareceu ao local. O caso foi registrado como roubo, extorsão e morte decorrente de intervenção policial.