Sequestradores presos pediam R$ 50 mil via Pix para libertar caminhoneiro capturado em Barueri

Cinco bandidos foram presos e um adolescente apreendido pela Polícia Civil na tarde desta quinta-feira (13) após capturarem um caminhoneiro em Barueri, roubarem a carga de doces que ele transportava, e pedir a transferência de R$ 50 mil, via Pix, para libertá-lo.

publicidade

Segundo a Polícia Civil, a vítima conduzia um veículo de carga do tipo bitrem quando foi aprisionada por desconhecidos que exigiram do dono da empresa, em contato efetuado pelo celular do próprio motorista, a transferência de R$ 50 mil via Pix para a libertação.

A ação que culminou na prisão dos criminosos e resgate do refém foi deflagrada por uma equipe do Grupo Armado de Repressão a Roubos (Garra), do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), que foi comunicada por um delegado do Estado de Minas Gerias sobre o registro de um sequestro em andamento em São Paulo.

publicidade

O caminhão tinha um sistema de rastreamento. Os agentes então realizaram patrulhamento no local indicado pelo monitoramento e localizaram o veículo roubado.

Seis suspeitos foram flagrados no momento em que transferiam a carga de doces para outro caminhão também roubado. Em seguida, em um trabalho de inteligência, os agentes descobriram que a vítima era mantida refém no bairro Jaraguá, na zona Norte da capital.

publicidade

As informações ainda apontaram que a vítima seria liberada nas imediações do km 18 da Rodovia Anhanguera. As equipes novamente realizaram diligências e conseguiram localizar a vítima em um posto de combustíveis na cidade de Cotia.

A vítima informou que estava em poder dos criminosos desde a madrugada e, apesar de ter sofrido ameaças e estar emocionalmente abalada, não apresentava ferimentos. Os envolvidos foram conduzidos à Divisão Antissequestro, onde os cinco adultos foram indiciados.

Eles responderão por extorsão mediante sequestro e associação criminosa. O adolescente foi autuado por ato infracional das mesmas naturezas. Foi requisitada perícia no caminhão e sua carga visando a obtenção de indícios capazes de apontar outros autores envolvidos na ação.

DIA DE FÚRIA// Motoboy destrói restaurante em que trabalhava, em Barueri