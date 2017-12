Sérgio Reis faz apresentação gratuita em Barueri neste domingo

No próximo domingo, 10, a partir das 12 horas, o Parque Municipal Dom José recebe o cantor Sérgio Reis, que fará parte das atrações do projeto Cultura No Parque.

O evento contará com barracas de comidas e atividades para as crianças, que começarão a funcionar a partir das 10 horas.

Além de ser um ícone do sertanejo de raiz, Sérgio Reis também trabalhou como ator em novelas como “Rei do Gado”, “Pantanal” e “Ana Raio e Zé Trovão”. O cantor também já foi homenageado nos cinemas com o filme “O Menino da Porteira”, e, em 2015, Sérgio ganhou o Gremmy Latino na categoria de melhor álbum de música sertaneja.

Parque Municipal Dom José

Endereço: Rua Ângela Mirella , 500, Vila Porto.