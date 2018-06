Sergio Ribeiro se manifesta sobre proibição judicial para exercer cargo público

O ex-prefeito de Carapicuíba, Sergio Ribeiro (PT), divulgou nota na tarde desta sexta-feira, 8, se defendendo após decisão da Justiça que estabelece a imediata suspensão, por parte dele, do exercício de qualquer função pública e a indisponibilidade de seus bens.

Sergio Ribeiro atualmente ocupa cargo em comissão na Câmara dos Deputados e, pela decisão judicial, da qual pode recorrer, deve deixar o cargo.

“Recebo com surpresa a notícia, pois, jamais fui chamado para prestar qualquer tipo de esclarecimento e sequer tinha informação desta investigação, apresentada estranhamente as vésperas das eleições”, afirma, na nota, o ex-prefeito de Carapicuíba.

Ele é acusado de contratar o escritório Castellucci Figueiredo Advogados Associados no ano de 2013, com o objetivo de prestar “Serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Tributária, Jurídica e Administrativa” à Prefeitura de Carapicuíba.

De acordo com a promotoria de Justiça do município, a contratação causou dano de mais de 39 milhões de reais à Prefeitura de Carapicuíba, importância esta correspondente aos valores que deixaram de ser recolhidos pelo município, bem como relativos aos honorários pagos indevidamente ao referido escritório de advocacia.

“Apresentarei minha defesa no momento oportuno, prestarei todos os esclarecimentos, como sempre fiz, acreditando na Justiça e em minha inocência”, afirma Sergio Ribeiro.

LEIA A ÍNTEGRA DA NOTA EMITIDA POR SERGIO RIBEIRO:

“Recebi com surpresa e indignação a notícia de que foi aceita a denúncia proposta pelo Ministério Público, em razão da contratação de um escritório especializado em compensações tributárias, no período que estive prefeito. Contratação esta realizada com o intuito de salvaguardar recursos tributários do município, aprovada por todos os órgãos técnicos do controle interno da prefeitura e realizada, também, por mais de 100 municípios no estado de São Paulo.

Recebo com surpresa a notícia, pois, jamais fui chamado para prestar qualquer tipo de esclarecimento e sequer tinha informação desta investigação, apresentada estranhamente as vésperas das eleições.

Também não poderia deixar de dizer que é com extrema indignação que recebo os fatos, sobretudo, por terem pedido a suspensão das atividades públicas que exerço.

Tenho uma vida pública e honrada de quase 30 anos. O povo de Carapicuíba sabe onde moro, que nunca mudei de vida e que continuo a serviço da população. Tenho uma vida de dedicação e melhorias pela cidade de Carapicuíba, na condição de vereador e prefeito. Jamais deixarei a vida pública, é minha vocação lutar para que todos e todas tenham uma vida digna.

Apresentarei minha defesa no momento oportuno, prestarei todos os esclarecimentos, como sempre fiz, acreditando na Justiça e em minha inocência.

Sérgio Ribeiro Silva”