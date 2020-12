Série original da Netflix O Preço da Perfeição estreia nesta segunda (14)

A série O Preço da Perfeição, original da Netflix, vai entrar no catálogo da plataforma nesta segunda-feira (14). A produção criada por Michael MacLennan, tem no elenco Lauren Holly, Kylie Jefferson e Casimere Jollette.

publicidade

Baseada no livro de Sona Charaipotra e Dhonielle Clayton, O Preço da Perfeição se passa numa academia de balé de elite e acompanha os altos e baixos na vida de jovens que vivem longe de casa, entre o sucesso e o fracasso. Na trama, uma bailarina é convidada para substituir a melhor aluna de uma escola de balé e acaba entrando em um mundo de mentiras, traições e disputas implacáveis.

publicidade

Outras estreias na Netflix

Entre as estreias de destaque dessa semana na Netflix estão o documentário Anitta: Made in Honório e a primeira temporada da série Como Acabar com o Natal: O Casamento, que chegam na quarta-feira (16).

…