Série sobre Elize Matsunaga, que esquartejou e descartou marido em Cotia, chega à Netflix

A série documental “Elize Matsunaga: Era uma Vez um Crime” já está disponível na Netflix. A produção mostra detalhes da vida da mulher que foi condenada a 16 anos de prisão por matar, esquartejar e descartar partes do corpo do marido, Marcos Kitano Matsunaga, em um matagal em Cotia.

publicidade

Em quatro episódios com cerca de 50 minutos cada, a série explora o crime que chocou o Brasil e mostra a primeira entrevista de Elize. Ela dá detalhes sobre o relacionamento com Marcos, o motivo da confissão e explica o que pensava quando decidiu esquartejar o corpo do marido.

publicidade

ROMANCE// Elize Matsunaga, que descartou partes do corpo do marido em Cotia, está de namorado novo