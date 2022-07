Série This is Us será exibida na TV Globo a partir de novembro

Série This is Us será exibida na TV Globo a partir de...

A Globo anunciou nesta terça-feira (12) que exibirá a série americana “This is Us” a partir de novembro em sua programação. O drama de sucesso vai ao ar logo após “Travessia”, próxima novela das nove prevista para estrear em outubro.

Com a chegada de This is Us, a emissora deixará de exibir a nova temporada do reality show gastronômico “Mestre do Sabor”.

O seriado americano, que tem seis temporadas, acompanha o cotidiano da família Pearson e mescla entre os anos 1980 e os dias atuais. A trama gira em torno da história de três irmãos gêmeos, a infância de cada um deles e o contraste com a vida adulta, marcada por uma tragédia familiar.

No Brasil, atualmente This is Us é exibida nos serviços de streaming Amazon Prime Video e Star+, além de canais por assinatura. Sucesso de audiência, o drama já recebeu 11 indicações ao Emmy.