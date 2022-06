Sertanejo Sorocaba, da dupla com Fernando, se batiza em igreja de Alphaville: “Eu escolho Deus”

Sertanejo Sorocaba, da dupla com Fernando, se batiza em igreja de Alphaville:...

O cantor Sorocaba, da dupla sertaneja com Fernando, foi batizado neste domingo (19), na Igreja Batista da Lagoinha Alphaville, em Barueri. Nas redes sociais, o artista compartilhou o momento com os fãs e seguidores.

Nas imagens, que também foram compartilhadas por sua companheira, a influenciadora digital Biah Rodrigues, Fernando aparece dentro da banheira preparada para o ato religioso. De acordo com a Lagoinha Alphaville, mais de 150 pessoas desceram às águas neste domingo.

“Que Jesus renasça todos os dias no coração de quem nele crê”, escreveu Sorocaba na legenda da publicação que teve como fundo a música “Eu Escolho Deus”, do cantor gospel Thalles Roberto. “Glória a Jesus pela sua vida meu amor. Eu te amo tanto. Que as pessoas possam conhecer o Amor de Jesus através da sua vida”, escreveu Biah Rodrigues.

Recentemente, quem também visitou a Lagoinha Alphaville foi o vencedor do BBB 22, Arthur Aguiar, ao lado da esposa, Maíra Cardi. Na ocasião, o casal aproveitou para agradecer a Deus pela vitória no reality show.