Servidores aposentados que ganham até 6 salários mínimos receberão auxílio da Prefeitura de Osasco

Os 4.845 aposentados e pensionistas vinculados ao Instituto de Previdência do Município de Osasco (IPMO) com rendimentos até seis salários-mínimos começam a receber em outubro o “Auxílio Melhor Idade”. O depósito no cartão de bandeira Verocard será realizado todo dia 20 de cada mês.

O pagamento do benefício atende ao Projeto de Lei nº 21/2023, de autoria do vereador Carmônio Bastos, aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito Rogério Lins (leia aqui), e prevê auxílio de R$ 700 os que recebem proventos e pensões de até três salários-mínimos e de R$ 585,00 os que recebem até seis mínimos.

Os aposentados e pensionistas do IPMO que atendem aos requisitos e têm direito ao benefício já podem retirar o cartão na sede do instituto (Rua Avelino Lopes, 70, centro), de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

O benefício poderá ser usado para compra de alimentos, remédios e produtos de higiene, e para comprar o gás de cozinha.

“É um gesto de cuidado e amor a quem tanto fez por nós”, declarou o prefeito de Osasco, Rogério Lins.

