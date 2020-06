Servidores de Osasco receberão a primeira parcela do 13º salário dia 17

Além de anunciar o pedido de aumento da frota de ônibus na expectativa de retomada gradual do comércio a partir do dia 15, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, declarou que os servidores do município terão a primeira parcela do décimo terceiro salário paga no dia 17, próxima quarta-feira.

O salário dos funcionários da administração municipal deve cair na conta na sexta-feira (12), anunciou o prefeito.

Merenda em casa

Rogério Lins também confirmou outra medida que visa injetar dinheiro na economia local: o pagamento da segunda parcela do Cartão Merenda em Casa no dia 15, segunda-feira.

O programa beneficia os estudantes da rede municipal com um crédito de R$ 70 por mês, com o objetivo de combater a desnutrição em meio à suspensão das aulas causada pela pandemia do novo coronavírus, já que para muitos estudantes a merenda escolar é a principal refeição do dia.