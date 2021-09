Servidores de Osasco têm financiamento imobiliário em condições especiais no Bradesco

Servidores municipais de Osasco agora têm financiamento imobiliário em condições especiais graças a uma parceria firmada entre a Prefeitura e a instituição bancária sediada na cidade.

publicidade

O financiamento pode atingir até 90% do valor de avaliação (até R$ 5 milhões), com taxas a partir de 2,99% ao ano mais remuneração da poupança; ou a partir de 7,30% ao ano mais TR (taxa referencial de juros).

Outro benefício ao servidor de Osasco é o desconto na tarifa de avaliação do imóvel (2ª etapa do financiamento), que hoje está em torno de R$ 3.100,00. Ao comprar um imóvel, o banco realiza uma vistoria para verificar se o imóvel é passível de financiamento. Caso o imóvel preencha aos requisitos de financiamento, então é cobrada uma taxa de avaliação que para o servidor público têm 50% de desconto.

publicidade

Regras

O funcionário público osasquense interessado no crédito imobiliário Bradesco passará por uma Análise de Crédito, Avaliação do Imóvel, Análise Jurídica, antes de chegar na assinatura do contrato. Portanto, é preciso atender às condições básicas, como: ser cliente Bradesco, possuir cadastro atualizado, ser maior de 18 anos ou emancipado, comprovar ser funcionário público e ter rendimentos suficientes para o financiamento, além de apresentar toda a documentação exigida para obter a condição diferenciada. Basta consultar o gerente da conta para simular ou fazer a proposta de financiamento.

As condições de entrada também poderão ser facilitadas, podendo o servidor pagar como achar melhor, fazendo uso de recursos próprios, 13º salário, FGTS, que poderá ser utilizado no início do financiamento, durante para abatimento do saldo devedor, ou parcelas (a consultar com o banco). O prazo de financiamento é de até 360 vezes, para imóvel residencial novo ou usado.

publicidade

Serviço

Mais informações no Fone Fácil Bradesco

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002-0022

Demais Localidades ligue: 0800-570-0022, atendimento 24h, 7 dias por semana