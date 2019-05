Servidores realizam manifestação em frente à Prefeitura de Osasco na manhã desta terça (28)

Um grupo de servidores municipais realiza um protesto em frente à Prefeitura de Osasco na manhã desta terça-feira (28).

Eles reclamam do reajuste salarial de 5,3% anunciado pela Prefeitura nesta segunda-feira (27), que, defendem, não atende aos anseios da categoria.

“Nos últimos anos as perdas salariais têm sido cruéis para o funcionalismo”, diz o presidente do Sindicato dos Servidores de Osasco e Região (Sintrasp), Toninho do Caps.