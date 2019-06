Sesc Osasco exibe jogos da Copa do Mundo de Futebol Feminino em telão

O Sesc Osasco terá um telão para exibir gratuitamente os jogos da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que começa nesta sexta-feira (7), com o duelo entre França e Coreia do Sul, a partir das 16h (horário de Brasília).

A iniciativa faz parte do projeto “De Olho Nelas”, cujo objetivo é refletir e apoiar o protagonismo feminino no esporte. A programação acontece em diferentes espaços do Sesc Osasco e conta com vivências e oficinas para incentivar a reflexão sobre a participação da mulher no futebol.

Entre os destaques das atividades, além da exibição dos jogos, estão oficinas como “Hackeando o almanaque de futebol”, na qual os participantes vão produzir um almanaque em formato de fanzine sobre a Copa de Futebol Feminino 2019; e a “Hackeando a camisa de futebol”, onde camisetas personalizadas serão confeccionadas para o mundial feminino.

Também vão acontecer vivências de “Futebol Callejero”, com aulas abertas onde os participantes definem as regras do jogo, de acordo com o contexto social no qual os grupos estão inseridos.

Essa é a oitava edição da Copa Feminina de Futebol e tem a França como anfitriã. A competição ocorrerá pela primeira vez neste país, cuja sede foi designada pela Federação Internacional de Futebol em uma reunião ocorrida em março de 2015.

Seleção Brasileira

O primeiro jogo da Seleção Brasileira Feminina acontece no domingo (9), às 10h30 (horário de Brasília), contra a Jamaica.

Na sequência, o Brasil enfrenta a Austrália, no dia 13, às 13h, e fecha a fase de grupos contra a Itália, às 16h do dia 18 de junho.

PROGRAMAÇÃO:

04 a 19 de junho (ter, qua, qui – 16h | sáb – 15h) – Vivência | Futebol Callejero

09 de junho – 13h45 – Oficina | Hackeando o Almanaque de Futebol

16 e 30 de junho – 13h45h – Oficina | Hackeando a Camisa de Futebol

Exibição completa dos jogos: http://bit.do/CopaFutebolFeminino

Haverá entrega de senhas no local com 15 minutos de antecedência para as oficinas | 15 vagas em cada oficina

SERVIÇO

Local: Sesc Osasco | Espaços da Unidade

Valores: Gratuito

Estacionamento: Grátis, com 85 vagas

Endereço: Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 1.300 – Osasco – SP

Horário de funcionamento: Terça a sexta, 13h às 22h. Sábado, domingo e feriado, 10h as 19h

Mais informações: (11) 3184-0900