Sesc Osasco recebe evento para fãs de Star Wars

O Sesc Osasco, no Jardim das Flores, recebe, entre os dias 4 e 12 de agosto, um evento geek que é um prato cheio para os apaixonados pela saga Star Wars: o Expo Army.

Com entrada gratuita, o evento terá uma série de atrações, entre as quais desfile cosplay, palestra com o cosplayer, blogueiro e colecionador Rodrigo Moreno, feirinha com produtos relacionados ao universo Star Wars, colecionadores e fã-clubes.

Entre os destaques da programação, dia 12 haverá uma oficina de Sabres de Luz Sonorizados, com Glauco Paiva, na qual Cada participante irá montar e levar consigo um sabre de luz que produz sons; e a Academia Jedi, que ensina a fazer sabres de luz de espuma para crianças, com vivência e simulação de batalha com o fã clube Arm of Darkness.

Confira a programação completa e mais informações no site do Sesc Osasco.

Expo Army – Um Evento Geek

De 4 a 12 de agosto

Sesc Osasco: avenida Sport Club Corinthians Paulista, 1.300, Jardim das Flores

