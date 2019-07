Sesc Osasco tem programação especial no mês do rock

No mês do rock, o Sesc Osasco apresenta o projeto “Esse Tal de Roquenrow”, com uma programação especial que reúne shows, oficinas e exibições de documentários ao longo de Julho.

No Dia Mundial do Rock, 13 de julho, às 20h30, será a vez do show de uma das bandas precursoras do rock no país, o Made in Brazil. O quarteto é símbolo de longevidade e personalidade na música e já coleciona 50 anos de estrada, sendo a banda brasileira mais antiga em atividade.

A apresentação deve passear por alguns trabalhos da carreira como os discos “Jack, O Estripador” (1975), “Paulicéia desvairada” (1978), “Minha Vida É Rock ‘n’ Roll” (1981), entre outros. Os ingressos custam entre R$ 6 e R$ 20. No domingo, 14, os pequenos terão seu momento com o show “Queen Para Crianças”, às 16h.

Publicidade

O grupo Red Lights Gang mostra seu show na sexta-feira, 19, às 20h30, e promete um base sonora cheia de fusões entre orockabilly, o western swing e o rhythm’n’blues.

No dia 20, às 20h30, As Mercenárias sobem ao palco do Sesc Osasco representando o rock feminino. Um dos ícones dos anos 80, o trio é uma das principais bandas femininas em atividade no país e trazem seu punk e pós punk afinados ao repertório. Ingressos entre R$ 6 e R$ 20.

Publicidade

Já no dia 21, a criançada poderá se divertir no show “Musiquinhas” com a cantora Tata Fernandes, a partir das 16h.

Encerrando a programação de shows, no dia 28, às 16h, o espetáculo “Estralando Rock!”, da Banda Estralo, mostra sua estética alegre e contagiante, com intervenções cênicas, dança e poesia, costurando um repertório do rock nacional recheado para crianças.

Documentários de Rock para todas as idades

Dentro do projeto “Esse Tal de Roquenrow” haverá a exibição de documentários de rock, que serão realizadas sempre aos sábados, às 17h30.

No dia 13, o filme sobre a roqueira brasileira “Cassia Eller” (2015) traça a poderosa força inquieta da cantora no palco e sua timidez fora dele.

Publicidade

O longa-metragem documental “A todo Volume (It Might Get Loud) terá exibição no dia 20 e traz três gerações de guitarristas contando suas histórias: Jimmy Page do Led Zeppelin, The Edge do U2 e Jack White do White Stripes.

Dando voz ao rock nacional dos anos 80, no dia 27, “Rock Brasília – Era de Ouro” faz um apanhado dessa geração mostrando os primórdios de bandas como Legião Urbana, Plebe Rude e Capital Inicial.

As crianças também terão vez com o Rock Cine infantil, que acontece aos sábados pela manhã, às 11h. Os pequenos vão conferir filmes como “Megamente” (13/7), “Dog Rock – No Faro do Sucesso” (20/7) e “Escola de Rock”(27/7). A programação de cinema é toda gratuita.

Oficinas abrangem o universo do rock

Publicidade

Uma série de oficinas acontecem no Mês do Rock dentro do projeto “Esse Tal de Roquenrow”. No “[GRAVANDO] Vivências em um estúdio de gravação”, de terça a sexta, será possível participar duas delas: “Monte sua banda de rock”, às 13h30, com o Game e Arte; e “Brincando de estúdio de gravação” com Izabel Costa, sempre às 16h.

Já no “Ateliê em família”, outras duas oficinas farão a diversão de crianças e adultos. A confecção de “Cartazes e bandanas de rock” fica sob o comando de Ricardo Tattoo, às terças e às quintas, às 13h30, e aos domingos (14 e 28/7) às 13h45. Ricardo também ministra as oficinas com estampas de “Camisetas e bottons de rock”, que acontecem às quartas e sextas, às 14h30, e aos domingos (7 e 21/7) às 13h45.

E aos sábados, às 14h30, acontecem as oficinas literárias “Histórias para Crianças Corajosas” com Júlia Dugaich.

Shows:

Publicidade

13/7: Made in Brazil |Tenda 1 – 20h30

R$ 6 (credencial plena) | R$ 10 (meia-entrada) | R$ 20 (inteira)

14/7: Queen para crianças | Tenda 1 – 16h

19/7: Red Lights Gang | Tenda 1 – 20h30

20/7: As Mercenárias | Tenda 1 – 20h30

R$ 6 (credencial plena) | R$ 10 (meia-entrada) | R$ 20 (inteira)

Publicidade

21/7: Musiquinhas com Tata Fernandes | Tenda 1 – 16h

28/7: Estralando o Rock | Tenda 1 – 16h

Documentários de Rock:

13/07: Cássia Eller | Tenda 2 – 17h30

Publicidade

20/07: A todo volume (It Might Get Loud) | Tenda 2 – 17h30

27/07: Rock Brasília – Era de Ouro | Tenda 2 – 17h30

Rock Cine Infantil:

13/07: Megamente | Tenda 2 – 11h

Publicidade

20/07: Dog Rock – No faro do sucesso | Tenda 2 – 11h

27/07: Escola do Rock | Tenda 2 – 11h

Oficinas:

Monte a sua banda de rock:

De 2 a 26/7, terças a sextas, das 13h30 às 15h30

Brincando de estúdio de gravação:

De 2 a 26/7, terças a sextas, das 16h às 18h

Publicidade

Cartazes e bandanas de rock:

De 2 a 25/7, terças e quintas, das 14h30 às 16h

Dias 14 e 28/7, domingos, das 13h45 às 15h15

Camisetas e bottons de rock:

De 3 a 26/7, quartas e sextas, das 14h30 às 16h

Dias 7 e 21/7, domingos, das 13h45 às 15h15

Histórias para crianças corajosas:

De 6 a 27/7, sábados, às 14h30

SERVIÇO

Local: Sesc Osasco | Espaços da Unidade

Valores: Atrações pagas e gratuitas. Consultar programação

Estacionamento: Grátis, com 85 vagas.

Endereço: Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 1.300, Osasco

Horário de funcionamento: Terça a sexta, 13h às 22h. Sábado, domingo e feriado, 10h as 19h.

Informações: (11) 3184-0900