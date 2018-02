Sesc Osasco traz atrações gratuitas com o tema Carnaval de Pernambuco

Neste mês, o Sesc Osasco está com o projeto “dê o tango no mango”, que apresenta mais sobre a cultura pernambucana, sendo grande parte das atividades programadas para os dias de Carnaval.

Publicidade

As atividades são gratuitas e livre para todos os públicos. A programação completa pode ser consultada no site: sescsp.org.br/osasco

Confira a programação nos dias do carnaval:

Adereços de carnaval

Não tem fantasia? Confeccione seus próprios adereços nesta oficina e divirta-se!

Com Cris Torchia.

10/2: Tiaras de flores

11/2: Colares carnavalescos

12/2: Tiaras de flores

13/2: Colares carnavalescos

Data: de segunda a domingo, das 11h às 17h.

Local: Espaço de Tecnologias e Artes.

Máscaras de carnaval para crianças

Máscaras de papelão inspiradas na tradição do Cavalo Marinho e capas/ou saias de tecido. Com Arumã Brasil.

Data: de 10 a 13/2, segunda a domingo, das 11h às 17h.

Local: Tenda 2.

Lança-confete

Grupo Anima Brasil:

Data: de 10 a 13/2, segunda a domingo, das 11h às 17h.

Local: Tenda 3.

Publicidade

Bloquinho Gente Miúda

Gente Miúda é um bloquinho é Idealizado pela cantora Kel Figueiredo, com a ideia de resgatar canções e personagens lúdicos que fizeram parte de sua infância e mesclar com ritmos brasileiros de carnaval. Os arranjos são bem próximos das gravações originais, preservando a sonoridade da época, mas com o diferencial na batucada, como: Pluct Plact Zum, Emília a boneca de pano e Super fantástico, alguns dos clássicos que a banda interpreta, além de marchinhas e marchinhas autorais.

Data: dias 10 e 12/2, sábado e segunda, das 11h às 12h20

Local: Tenda 1.

Barangandão Arco-Íris

Grupo Anima Brasil

Horário: de 10 a 13/2, segunda a domingo, das 11h às 17h

Local: Tenda 4.

Brincadeiras do carnaval de Pernambuco

Vivências abertas com a dança dos arcos e frevo, duas manifestações populares do ciclo carnavalesco de dois extremos da região de Pernambuco.

Com Coletivo Pé d´Brincar

Horário: Dias 10 e 12/2, sábado e segunda, das 15h às 16h.

Local: Deck do brincar.

Cortejo Carnavalesco

Convidando o público para acompanhar esta brincadeira ao som de marchas, sambas, frevos entoados por violão, clarinete, saxofone, surdo, percussão e vozes.Com Cia. Lira dos Anjos

Dias 10 e 12/2, sábado e segunda, das 16h às 17h

Local: Itinerante.

Publicidade

Brincando com o carnaval

Resgatando o carnaval tradicional de salão, a Charanga, com a presença de personagens clássicos como a Colombina, o Pierrot, o Arlequim, que com a ajuda das “marchinhas carnavalescas” as quais são executadas durante todo o show numa tradicional matinê, ajudam a contar a história do carnaval, desde sua origem

Com Cia Burucutu

Dias 11 e 13/2, domingo e terça, das 11h às 12h30

Local: Tenda1.

Jogo de Corpo

Vivência corporal voltada para a família, um encontro geracional aos quais adultos e crianças são conduzidos a brincadeiras corporais, dançadas e cantadas, inspiradas por elementos de algumas manifestações tradicionais do Brasil.

O “jogo de corpo” surgirá livremente das possibilidades de encontro com sonoridades de nossas manifestações tradicionais: Ciranda, coco, cacuriá, brincadeiras de roda, jogos rítmicos e percussivos, extraídos da nossa cultura popular farão parte do encontro, provocando sensações e estimulando os participantes ao espírito da brincadeira coletiva.

Com Cia Babado de Chita.

Dias 11 e 13/2, domingo e terça, das 15h às 16h

Local: Deck do brincar.

Pernambolados

Uma homenagem aos afoxés do Recife, grupos de rua que tocam o ritmo afro-brasileiro Ijexá, tem na sua origem a mescla entre as etnias banto e sudanesas. Nesta apresentação pioneira na difusão dos ritmos nordestinos em São Paulo a mais de 20 anos, a Cia. traz ao público cantos e toques inspirados nos afoxés de Recife e Olinda somados às possibilidades corporais e estéticas das pernas de pau. Uma festa em homenagem aos povos que lutaram e lutam por

liberdade. Com Cia.de Artes do Baque Bolado.

Horário: dia 11/2, domingo, das 16h às 17h.

Local: Itinerante.

Desfile dos Bonecões

Um desfile com 8 bonecões acompanhados por uma banda, trazendo um inusitado encontro das crianças de todas as idades. Com Cia Pipa e Poesia.

Horário: dia 13/2, terça, das 16h às 17h e das 18h30 às 19h30.

Local: Itinerante.

Publicidade

Aula Aberta de Ritmos Pernambucanos

Aula aberta de ritmos pernambucanos como: coco, maracatu, ciranda e frevo.

De 10 a 13/2, segunda a domingo, das 12h30 às 13h30

Local: Quadra poliesportiva.

Mini esportes

Atividades recreativas em espaços reduzidos abrangendo diversas modalidades esportivas.

Horário: de 10 a 13/2, segunda a domingo, das 10h30 às 18h.

Local: Quadra soçaite.

Banda Carnavalizar

A banda prepara um show especial, onde o legado e a tradição do carnaval Pernambucano se faz presente por meio da diversidade rítmica e folclórica desse período.

Horário: dia 10/2, sábado, das 14h às 15h20

Local: Quadra poliesportiva.

Maracatu bloco de pedra

É um grupo de maracatu da cidade de São Paulo. Formado por cerca de 100 integrantes, ele se apresenta em eventos do calendário festivo, espaços culturais, periferias e escolas públicas da capital, litoral e do interior paulista. No repertório apresenta toadas de sua autoria e toadas de domínio público, executadas pelas tradicionais nações de maracatu.

Horário: dia 10/2, sábado, das 17h30 às 19h.

Local: Quadra poliesportiva.

Publicidade

Folias de coreto

O show tem como objetivo revelar a importância do coreto como ponto de encontro da cidade. Com o Grupo Humanação Popular.

Horário: Dia 11/2, domingo, das 14h às 15h.

Local: Quadra poliesportiva.

Maracatu baque livre

Apresenta um repertório de reverência aos Maracatus Nação ou de Baque Virado, onde traz toda a musicalidade e inspiração dos grupos de Pernambuco como, o Estrela Brilhante de Igarassu, Estrela Brilhante do Recife e Leão Coroado. A proposta da apresentação é promover e aproximar o público da Cultura Brasileira, especificamente à cultura pernambucana.

Horário: 11/2, domingo, das 17h30 às 18h30.

Local: Quadra poliesportiva.

Grupo Bongar

Show “Samba de Terreiro”, no qual leva ao palco, além do Coco da Xambá, ritmos que identificam o Carnaval de Pernambuco, conhecido por sua diversidade cultural. Assim, o público poderá vivenciar a pluralidade dos ritmos afro-brasileiros presentes no Carnaval pernambucano, como o Coco, o Maracatu, o Afoxé, a Ciranda, o frevo percussivo e o samba de terreiro.

Horário: dia 12/2, segunda, das 14h às 15h

Local: Quadra poliesportiva.

Cavalo marinho

Show e cortejo dessa manifestação artística tipicamente pernambucana com o grupo Boi Chatim, de Recife.

Horário: Dia 12/2, segunda, das 17h30 às 18h30

Local: Quadra poliesportiva.

Publicidade

Grupo maracatu baque livre

O grupo promove e aproxima o público da Cultura Brasileira, especificamente a cultura pernambucana com apresentação do coco – dança com influência africana e indígena, acompanhada de cantoria e executada aos pares; e a ciranda, dança que se caracteriza pela formação de uma grande roda, geralmente nas praias ou praças, onde os integrantes dançam ao som de ritmo lento e repetido.

Horário: dia 13/2, terça, das 14h às 15h.

Local: Quadra poliesportiva.

Orquestra Contemporânea de Olinda

Idealizada pelo percussionista Gilú Amaral, o grupo traz como marca duas das maiores “escolas” de referência da música pernambucana: a percussão e os sopros – com um quarteto de tuba, sax, trompete e trombone liderados pelo maestro Ivan do Espírito Santo, todos provindos da primeira escola profissionalizante de música de Pernambuco, o Grêmio Musical Henrique Dias (1954), em atividade ininterrupta até hoje.

Dia 13/2, terça, das 17h30 às 18h30

Local: Quadra poliesportiva.

Banda de Pífanos de Caruaru

A banda apresenta show de lançamento do Projeto Samba, em homenagem aos seus 92 anos de sua Fundação, apresentando um repertório dançante, com a apresentação de Ciranda e com músicas de seu repertório de mais de 50 anos.

Horário: dia 17/2, sábado, das 19h às 20h30

Local: Tenda 2.

Zabumbando os Carnavais

A proposta é a confecção dos instrumentos lançada para entreter e integrar a família numa atividade divertida e educativa. A metodologia é passo a passo, permitindo que pessoas sem experiência alguma possam acompanhar a atividade. Ao final, poderão levar o instrumento embora.

Com Ylu Brasil.

10/2: Eco-maraca,

11/2: Ganzá,

12/2: Roda Chuva

13/2: Reco-reco ecológico

Horário: de segunda a domingo, das 11h às 17h.

Local: Quiosque 4.

Publicidade

Serviço:

Estacionamento: horário e valor e onde pode ser pago ? Quantidade de vagas ?

Horário de funcionamento nos dias de carnaval: De 10 a 13/2, das 10h às 19h.

Horário da cafeteria e pontos de venda de bebidas ?

Entrada: Não há cobrança de entrada na unidade. Todas as atividades são gratuitas.

Classificação indicativa: Livre para todos os públicos.

Não é permitido animais. Não é permitida a entrada e utilização de qualquer tipo de spray.

Sesc Osasco – Avenida Sport Clube Corinthians Paulista, 1.300 – Osasco – SP

Horário de funcionamento: Terça a sexta, 13h às 22h. Sábado, domingo e feriado, 10h as 19h. Informações: (11) 3184-0929 / [email protected]