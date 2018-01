SESI Osasco oferece curso de teatro gratuito

O SESI Osasco abre inscrições no dia 30 de janeiro para os cursos semestrais e anuais de iniciação teatral, ambos gratuitos e ofertados pelo Núcleo de Artes Cênicas (NAC) do SESI-SP. O intuito é estimular processos de aprendizagem teatral por meio da prática e da experimentação cênica.

Os NACs realizam atividades gratuitas de difusão cultural visando melhorar a qualidade de vida dos participantes. Essas atividades refletem sobre o processo de criação e expressão artística, abordando temas específicos do fazer teatral.

O curso semestral é voltado aos alunos com idade a partir de oito anos que desejam experimentar a linguagem teatral. Já o anual, conhecido como Múltiplas Linguagens, é oferecido aos jovens com mais de 18 anos que buscam aprimorar o estudo das artes cênicas, por meio do processo de montagem teatral.

Os alunos da Rede SESI e beneficiários da indústria (industriários e seus dependentes), mediante identificação, têm prioridade no número de vagas disponíveis e podem se inscrever para o curso semestral entre os dias 30 de janeiro e 16 de fevereiro. A comunidade em geral pode conseguir as vagas remanescentes a partir do dia 20 de fevereiro. Este curso tem carga horária de 32h, com um encontro semanal ao longo do semestre.

Já para o curso anual, os candidatos serão escolhidos por meio de um processo seletivo, cujas inscrições podem ser feitas do dia 30 de janeiro até 23 de fevereiro. O Múltiplas Linguagens tem carga horária de 220h, com duas aulas semanais até o mês de novembro. Ao final do curso, os alunos poderão montar e apresentar um espetáculo teatral do projeto Cena Livre.

Os interessados devem procurar a Secretaria Única do SESI Osasco munidos com comprovante de residência, certidão de nascimento ou RG, CPF do aluno e RG e CPF do responsável legal. As aulas estão previstas para iniciarem no início de março.

Localizados em diversas unidades do SESI-SP na capital e no interior do Estado, os NACs também são responsáveis pela oferta de oficinas temáticas com duração e 8h e 16h. Para saber sobre a abertura de novas turmas, os interessados devem entrar em contato com o SESI Osasco ou acompanhar o site da unidade

em https://osasco.sesisp.org.br/home.

INSCRIÇÕES Curso Semestral Curso Anual (processo seletivo) Alunos do SESI e beneficiários 30 de janeiro a 16 de fevereiro Vagas remanescentes para comunidade em geral Publicidade 20 de fevereiro a 2 de março Alunos do SESI, beneficiários e comunidade 30 de janeiro a 23 de fevereiro



Observações:



• Os cursos são gratuitos

1. Os interessados devem apresentar CPF, RG ou certidão de nascimento, e comprovante de residência (menores de 18 anos devem comparecer acompanhados dos pais ou de um responsável legal)

SERVIÇO:

Curso de Iniciação Teatral

Local: SESI Osasco, <Rua Calixto Barbieri, 23/83 – Jd.Piratininga, Osasco/SP>

Informações: (11) 3602-6200

Mais informações na página www.sesisp.org.br/Cultura/Cursos-Livres-de-Iniciacao -Teatral.htm.