Sesi Osasco oferece cursos nas áreas de culinária e moda

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos e pagos do Sesi Osasco, nas áreas de culinária e nutrição e costura e moda. As atividades são oferecidas pelo Núcleo de Atividades Sociais da instituição com valores que variam de R$ 13 a R$ 42 de acordo com o segmento escolhido e a condição de ser ou não beneficiário ­­­­da indústria.

Nos cursos de Culinária e Nutrição os alunos vão aprender as propriedades funcionais dos alimentos, como preparar refeições saudáveis aproveitando todos os alimentos e receitas que ajudam a controlar problemas de saúde.

Já nos cursos de Costura e Moda os participantes aprenderão a desenvolver técnicas de modelagem e confecção de vestuário sob medida e técnicas para o desenvolvimento de trabalhos artesanais, como patchwork.

Para a inscrição os interessados devem apresentar RG, CPF, ou certidão de nascimentos e comprovante de residência, menores de idade devem comparecer acompanhados dos pais ou responsáveis, no Sesi Osasco, localizado na Avenida Getúlio Vargas, s/n, Jardim Piratininga. Para mais informações ligue 3602- 6200 ramal 6237 ou 6238.

