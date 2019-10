Sesi Osasco terá brincadeiras, atrações culturais e serviços grátis neste sábado (12)

Unidades do Sesi-SP realizam neste sábado (12), das 9h às 17h, o Sesi Band Cidadania, que reúne uma série de atividades, atrações culturais e serviços gratuitos à população de cinco municípios, entre eles, Osasco.

A ação, que resulta de parceria entre o Sesi e a Band, será um grande mutirão de saúde, cultura, educação, lazer e serviços.

No Sesi Osasco, a programação inclui brincadeiras, brinquedos infláveis, jogos de mesa, corte de cabelo, adoção de animais, orientação jurídica, orientação em saúde, teste de glicose e pressão arterial, emissão de documentos, oficina de robótica e apresentações musicais, como show de cover do Cazuza e Barão Vermelho.

O presidente do Sesi-SP e da Fiesp, Paulo Skaf, explica o propósito do evento. “Nós, do Sesi-SP, decidimos formar essa parceria com a Band para proporcionar um dia muito especial para a população, com diversas atividades gratuitas para crianças, adolescentes e adultos. Tenho certeza de que será um sucesso e beneficiará milhares de pessoas com lazer, serviços essenciais e muito mais, nesta primeira edição do Sesi Band Cidadania”, afirma Skaf.

“O trabalho cidadão que o Sesi-SP desenvolve há anos merece todo o aplauso da nossa sociedade e a Band, que nasceu em São Paulo, se orgulha de estar junto nessa ação social relevante”, declara Caio Luiz de Carvalho, diretor-geral da Band São Paulo.

Além de Osasco, as atividades acontecerão nas unidades Sesi AE Carvalho (zona leste da capital paulista), Guarulhos, Diadema e São José dos Campos.

Serviço:

Sesi Band Cidadania em Osasco

Sábado, 12/10, das 9h às 17h

Rua Calixto Barbieri, 23 e 83, Jardim Piratininga

Grátis

Mais informações: www.sesisp.org.br/sesiband