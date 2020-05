Sessão da Tarde de hoje (01/05) exibe “Rio” na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (01/05) vai exibir o filme “Rio” na tela da TV Globo. A produção vai ao ar às 14h58, logo após “Jornal Hoje”, que é apresentado por Maria Júlia Coutinho.

Sessão da Tarde de hoje (01/05) – “Rio”

Sinopse: Blu é uma arara-azul que nasceu no Rio de Janeiro mas, capturada na floresta, foi parar na fria Minnesota, nos EUA. Lá é criada por Linda, com quem tem um forte laço afetivo. Um dia, Túlio entra na vida de ambos. Ornitólogo, ele diz que Blu é o último macho da espécie e deseja que ele acasale com a única fêmea viva, que está no Rio. Linda e Blu partem para a Cidade Maravilhosa, onde conhecem Jade. Só que ela é um espírito livre e detesta ficar engaiolada, batendo de frente com Blu logo que o conhece. Quando o casal é capturado por uma quadrilha de venda de aves raras, eles ficam presos por uma corrente na pata. É quando precisam unir forças para escapar do cativeiro.

Mais informações:

Título original: Rio

Elenco: Anne Hathaway, Jesse Eisenberg, Jemaine Clement, Leslie Mann, George Lopez, Jamie Foxx

Direção: Carlos Saldanha

Nacionalidade: Americana

Gênero: Animação

