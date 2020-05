Sessão da Tarde de hoje (04/05) exibe “Percy Jackson e o Ladrão de Raios” na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (04/05) vai exibir o filme “Percy Jackson e o Ladrão de Raios” na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 14h57, logo após “Jornal Hoje”, que é apresentado por Maria Júlia Coutinho.

Sessão da Tarde de hoje (04/05) – “Percy Jackson e o Ladrão de Raios”

Sinopse: Nos dias de hoje, o adolescente Percy descobre ser um semideus, filho de uma mortal com o deus Poseidon. Ainda lutando com os poderes que acaba de descobrir, recai sobre ele a suspeita de roubar o relâmpago de Zeus, a arma mais poderosa do universo. Para provar sua inocência e evitar uma guerra devastadora entre os deuses, ele parte em uma jornada para encontrar o verdadeiro ladrão.

Publicidade

Mais informações:

Título Original: Percy Jackson & the Olympians

Elenco: Logan Lerman, Pierce Brosnan, Uma Thurman, Sean Bean, Melina Kanakaredes, Brandon T. Jackson

Direção: Chris Columbus

Nacionalidade: Americana/Canadense

Gênero: Aventura fantasiosa

…

Leia também: