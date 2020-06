Sessão da Tarde de hoje (04/06) exibe “Os Saltimbancos Trapalhões – Rumo A Hollywood” na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (04/06) vai exibir o filme “Os Saltimbancos Trapalhões – Rumo A Hollywood” na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 14h56, logo após “Jornal Hoje”, que é apresentado por Maria Júlia Coutinho.

Sessão da Tarde de hoje (04/06) – “Os Saltimbancos Trapalhões – Rumo A Hollywood”

Sinopse: O grande Circo Sumatra está em meio a uma grande crise financeira desde a proibição de animais em espetáculos, e Barão, dono do circo, acaba aceitando fazer leilões de gado, comícios e outros eventos alternativos. Didi e Karina, artistas do circo, estão infelizes com a situação e decidem montar um novo número e, assim, tentar atrair o público novamente.

Mais informações:

Título original: Os Saltimbancos Trapalhões – Rumo A Hollywood

Elenco: Renato Aragão; Letícia Colin; Emilio Dantas; Frota Marcos; Aline Moraes; Dedé Santana

Direção: João Daniel Tikhomiroff

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Comédia

