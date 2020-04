Sessão da Tarde de hoje (06/04) exibe “A Hora do Rush 3” na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (06/04) vai exibir o filme americano “A Hora do Rush 3” na tela da TV Globo. O longa, estrelado por Jackie Chan, vai ao ar às 15h, logo após o “Jornal Hoje”, apresentado por Maria Júlia Coutinho.

Sessão da Tarde de hoje (06/04) – “A Hora do Rush 3”

Sinopse: O embaixador Han está em Paris, prestes a revelar evidências sobre o trabalho da Tríade, o mais poderoso e conhecido sindicato do crime em todo o planeta. Ele descobriu a identidade de Shy Shen, responsável pela organização, e está disposto a revelá-la para o Tribunal Mundial do Crime. Entretanto a Tríade deseja manter esta informação em segredo e para tanto decide usar todas as possibilidades que dispõe. Para ajudar Soo Yung, a filha do embaixador, o inspetor-chefe Lee e o detetive James Carter viajam até a França. Em Paris, sem conhecer a cidade nem o idioma, eles precisam evitar que uma conspiração mundial aconteça.

Mais informações:

Título original: Rush Hour 3

Elenco: Jackie Chan; Hiroyuki Sanada; Max Von Sydow; Chris Tucker

Direção: Brett Ratner

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação

