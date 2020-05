Sessão da Tarde de hoje (07/05) exibe “Tá Chovendo Hambúrguer 2” na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (07/05) vai exibir o filme “Tá Chovendo Hambúrguer 2” na tela da TV Globo. A produção vai ao ar às 14h56, logo após “Jornal Hoje”, que é apresentado por Maria Júlia Coutinho.

Sessão da Tarde de hoje (07/05) – “Tá Chovendo Hambúrguer 2”

Sinopse: Após a desastrosa tempestade de comida no primeiro filme, Flint e seus amigos são obrigados a deixar a cidade de Boca Grande. Sem saída, ele aceita o convite de seu ídolo, Chester V, e junta-se à The Live Corp Company, que reúne os melhores inventores do mundo. Porém, quando descobre que sua máquina ainda funciona e agora cria perigosas comidas animalescas mutantes, Flint decide retornar e tentar salvar o mundo.

Mais informações:

Título original: Cloudy With A Chance Of Meatba

Direção: Cody Cameron; Kris Pearn

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia