Sessão da Tarde de hoje (08/09) exibe “Vovó… Zona 2” na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (08/09) vai exibir o filme “Vovó…Zona 2” na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 15h, logo após “Jornal Hoje”, que é apresentado por Maria Júlia Coutinho.

Sessão da Tarde de hoje (08/09) – “Vovó…Zona 2”

Sinopse: Aṕos prender famoso ladrão de bancos, detetive do FBI precisa mais uma vez se disfarçar como uma senhora idosa. Desta vez, ele tem que encontrar o suspeito de espalhar um vírus de computador que pode dar aos inimigos do governo acesso a arquivos confidenciais. Ele se disfarça para trabalhar como babá na casa do criador do vírus. Além do caso, ainda tem que lidar com os problemas da família.

Mais informações:

Títtulo original: Big Momma’s House 2

Elenco: Martin Lawrence, Elton Leblanc, Emily Procter, Zachary Levin, Mark Moses, Nia Long

Direção: John Whitesell

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia