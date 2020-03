Sessão da Tarde de hoje (11/03) vai exibir “Cavalo de Guerra” na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (11/03) vai exibir o filme “Cavalo de Guerra” na tela da TV Globo. O drama vai ao ar às 15h10, logo após “Se Joga”, programa apresentado por Fernanda Gentil, Érico Brás e Fabiana Karla.

Sessão da Tarde de hoje (10/03) – “Cavalo de Guerra”

Sinopse: Albert Narracott, filho do fazendeiro e ex-herói de guerra Ted, começa a treinar o cavalo Joey e logo a dupla se torna inseparável. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, o animal é vendido para a Cavalaria do Exército e enviado para a linha de fogo, enfrentando uma verdadeira odisseia. Enquanto isso, Albert embarca numa perigosa missão para encontrar o seu companheiro e trazê-lo de volta para casa.

Publicidade

Mais informações

Título original: War HorseElenco Emily Watson, David Thewlis, Peter Mullan, Niels Arestrup, Tom Hiddleston, Jeremy Irvine

Direção: Steven Spielberg

Nacionalidade: Americana

Gênero: Drama

…

Leia também: