Sessão da Tarde de hoje (11/05) exibe “Cada um Tem a Gêmea que Merece” na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (11/05) vai exibir o filme “Cada um Tem a Gêmea que Merece” na tela da TV Globo. A comédia americana, estrelada por Adam Sandler, vai ao ar às 14h58, logo após “Jornal Hoje”, que é apresentado por Maria Júlia Coutinho.

Sessão da Tarde de hoje (11/05) – “Cada um Tem a Gêmea que Merece”

Sinopse: Jack é um publicitário de sucesso que mora em Los Angeles com sua esposa, Erin, e os filhos. Com a aproximação do feriado, ele começa a temer a visita da sua irmã gêmea, Jill, uma grosseirona capaz de enlouquecer toda a família. A situação vai de mal a pior quando Jill revela que irá estender sua visita, obrigando Jack a aturar suas loucuras.

Publicidade

Mais informações:

Título original: Jack and Jill

Elenco: Adam Sandler, Al Pacino, Katie Holmes, Elodie Tougne, Rohan Chand, Eugenio Derbez, David Spade, Nick Swardson

Direção: Dennis Dugan

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia