Sessão da Tarde de hoje (11/09) exibe “Viagem ao Centro da Terra: O Filme” na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (11/09) vai exibir o filme “Viagem ao Centro da Terra: O Filme” na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 15h, logo após “Jornal Hoje”, que é apresentado por Maria Júlia Coutinho.

Sinopse: Trevor Anderson é um cientista cujas teorias não são bem aceitas pela comunidade científica. Decidido a descobrir o que aconteceu com seu irmão Max, que simplesmente desapareceu, ele parte para a Islândia juntamente com seu sobrinho, Sean, e a guia, Hannah. Entretanto, em meio à expedição, eles ficam presos em uma caverna e, na tentativa de deixar o local, alcançam o centro da Terra. Lá, eles encontram um exótico e desconhecido mundo perdido.

Mais informações:

Título original: Journey To The Center Of The Earth

Elenco: Anita Briem, Frank Fontaine, Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Seth Meyers, Jean Michel Paré, Jane Wheeler

Direção: Eric Brevig

Nacionalidade: Americana

Gênero: Aventura