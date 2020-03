Sessão da Tarde de hoje (12/03) exibe “A Conselheira Amorosa” na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (12/03) vai exibir o filme “A Conselheira Amorosa”, na tela da TV Globo. A comédia romântica vai ao ar às 15h12, logo após “Se Joga”.

Sessão da Tarde de hoje (12/03) – “A Conselheira Amorosa”

Sinopse: Harold (Eric Mabius) é um homem muito tímido desde a sua adolescência e não consegue lidar com o sexo oposto. Um amigo, então, sugere que ele contrate um conselheiro amoroso para ajudá-lo a superar essa barreira. Sabendo da necessidade dele, Annie (Brooke D’Orsay) lhe oferece ajuda, só que ela é justamente a colega por quem ele tinha uma queda amorosa na juventude. Enquanto ele vence seus problemas de confiança, a conselheira percebe que pode ter sentimentos por Harold, só que ele é tão novato quando o assunto é romance que não percebe as indiretas.

Mais informações:

Título original: How to Fall in Love

Elenco: Brooke D’Orsay, Kurt Evans, Gina Holden, Rowen Kahn, Olivia Knowles, Ariel Ladret, Eric Mabius, Kathy Najimy, Panou, Jody Thompson

Direção: Mark Griffiths

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia romântica

