Sessão da Tarde de hoje (12/05) exibe “Mara e o Senhor do Fogo” na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (12/05) vai exibir o filme “Mara e o Senhor do Fogo” na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 14h59, logo após “Jornal Hoje”, que é apresentado por Maria Júlia Coutinho.

Sessão da Tarde de hoje (12/05) – “Mara e o Senhor do Fogo”

Sinopse: Mara Lorbeer, uma jovem de 15 anos, começa a ter visões com deuses antigos e busca explicações com um professor de mitologia. Com um desafio no passado, ela descobre que o Crepúsculo dos Deuses está próximo de acontecer, com a iminente libertação do deus nórdico Loki. E ela é a única capaz de viajar no tempo e salvar a todos.

Mais informações:

Título original: Mara und der Feuerbringer

Elenco: Lilian Prent, Jan Josef Liefers, Christoph Maria Herbst, Esther Schweins, Josef Hannesschlager, Carin C. Tietze

Direção: Tommy Krappweis

Nacionalidade: Alemã

Gênero: Fantasia