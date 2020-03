Sessão da Tarde de hoje (13/03) exibe “Meu Nome É Taylor, Drillbit Taylor” na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (13/03) vai exibir o filme “Meu Nome É Taylor, Drillbit Taylor”, na tela da TV Globo. A comédia americana estrelada por Owen Wilson vai ao ar às 15h12, logo após “Se Joga”, programa apresentado por Fernanda Gentil, Érico Brás e Fabiana Karla.

Sessão da Tarde de hoje (13/03) – “Meu Nome É Taylor, Drillbit Taylor”

Sinopse: Ryan (Troy Gentilen), Wade (Nate Hartley) e Emmit (David Dorfman) são garotos que estão iniciando o ensino médio. Porém, logo no primeiro dia de aula, eles são perseguidos por Filkins, o que faz com que contratem Drillbit Taylor (Owen Wilson) como seu guarda-costas. Só que eles não esperavam que Taylor fosse uma grande fraude, tentando enganá-los com uma série de treinamentos esdrúxulos.

Mais informações:

Título original: Drillbit Taylor

Elenco: Owen Wilson, Leslie Mann, Nate Hartley, Troy Gentile, David Dorfman, Alex Frost

Direção: Steven Brill

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia

