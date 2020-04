Sessão da Tarde de hoje (13/04) exibe “Como Se Fosse a Primeira Vez” na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (13/04) vai exibir o filme “Como Se Fosse a Primeira Vez” na tela da TV Globo. A comédia romântica, estrelada por Adam Sandler, vai ao ar às 14h58, logo após “Jornal Hoje”.

Sessão da Tarde de hoje (13/04) – “Como Se Fosse a Primeira Vez”

Sinopse: Henry Roth é um veterinário paquerador, que vive no Havaí e é famoso pelo grande número de turistas que conquista. Seu novo alvo é Lucy Whitmore, que mora no local e por quem Henry se apaixona perdidamente. Porém há um problema: Lucy sofre de falta de memória de curto prazo, o que faz com que ela rapidamente se esqueça de fatos que acabaram de acontecer. Com isso, Henry é obrigado a conquistá-la, dia após dia, para ficar ao seu lado.

Mais informações:

Título original: 50 First Dates

Elenco: Adam Sandler, Drew Barrymore, Rob Schneider, Blake Clark, Sean Astin, Dan Aykroyd

Direção: Peter Segal

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia

