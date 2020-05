Sessão da Tarde de hoje (14/05) exibe “Epa! Cadê o Noé?” na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (14/05) vai exibir o filme “Epa! Cadê o Noé?” na tela da TV Globo. A produção vai ao ar às 14h56, logo após “Jornal Hoje”, que é apresentado por Maria Júlia Coutinho.

Sessão da Tarde de hoje (14/05) – “Epa! Cadê o Noé?”

Sinopse: É o fim do mundo. A inundação está por vir. Felizmente, para Dave e seu filho, Finny, um par de Nestrians desajeitados, uma arca foi construída para salvar todos os animais. Mas, como se vê, Nestrians não são permitidos. Esgueirando-se a bordo com a ajuda involuntária de Hazel e sua filha, Leah, dois Grymps, eles pensam que estão a salvo. Até as crianças curiosas saírem da arca. Agora, Finny e Leah para sobreviver a predadores famintos, devido à inundação, tentam chegar ao topo de uma montanha, enquanto Dave e Hazel devem colocar de lado suas diferenças para retornar e salvar seus filhos.

Mais informações:

Título original: Ooops! Noah Is Gone

Direção: Toby Genkel, Sean Mccormack

Nacionalidade: Alemã, belga, irlandesa, luxemburguesa

Gênero: Aventura infantil