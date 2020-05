Sessão da Tarde de hoje (15/05) exibe “Sexta-Feira Muito Louca” na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (15/05) vai exibir o filme “Sexta-Feira Muito Louca” na tela da TV Globo. A comédia, estrelada por Lindsay Lohan, vai ao ar às 14h58, logo após “Jornal Hoje”, que é apresentado por Maria Júlia Coutinho.

Sessão da Tarde de hoje (15/05) – “Sexta-Feira Muito Louca”

Sinopse: Tess e Anna são mãe e filha que vivem às turras. Decididas a acabar com as brigas, elas repentinamente trocam de corpos. Agora, cada uma precisa aprender a lidar com a vida da outra, com as confusões crescendo ainda mais pelo fato de Tess estar de casamento marcado.

Mais informações:

Título original: Freaky Friday

Elenco: Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Mark Harmon, Harold Gould, Chad Michael Murray, Stephen Tobolowsky

Direção: Mark S. Waters

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia