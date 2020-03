Sessão da Tarde de hoje (19/03) exibe “Quarteto Fantástico” na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (19/03) vai exibir o filme “Quarteto Fantástico” na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 15h10, logo após “Se Joga”, programa comandado por Fernanda Gentil, Érico Brás e Fabiana Karla, com a presença de convidados.

Sessão da Tarde de hoje (19/03) – “Quarteto Fantástico”

Sinopse: Um desastre atinge uma nave espacial, fazendo com que seus tripulantes sofram modificações em seu organismo de forma a ganharem poderes especiais. Reed Richards, o líder do grupo, passa a ter a capacidade de esticar seu corpo feito borracha. Sue Storm, sua ex-namorada, ganha poderes de invisibilidade. Johnny Storm pode aumentar o calor do seu corpo, e Ben tem seu corpo transformado em pedra, surgindo o quarteto.

Mais informações:

Título original: Fantastic Four

Elenco: Ioan Gruffudd, Michael Chiklis, Jessica Alba, Chris Evans, Julian Mcmahon, Kerry Washington

Direção: Tim Story

Nacionalidade: Americana; alemã

Gênero: Ação

