Sessão da Tarde de hoje (21/05) exibe “Dois é Bom, Três é Demais” na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (21/05) vai exibir o filme “Dois é Bom, Três é Demais” na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 14h56, logo após “Jornal Hoje”, que é apresentado por Maria Júlia Coutinho.

Sinopse: Carl Peterson está prestes a se casar com Molly, a filha do poderoso empresário Sr. Thompson, para quem Carl trabalha. Após a cerimônia e a lua-de-mel, Carl e Molly passam a morar juntos. Porém, logo surge um problema em suas vidas: Dupree, o melhor amigo de Carl que foi demitido recentemente e não tem para onde ir. Querendo ajudar o amigo, Carl o convida a passar alguns dias em sua nova casa, até que ele consiga um novo emprego. Mas o tempo passa, Dupree não consegue emprego e seus hábitos passam a incomodar cada vez mais os recém-casados. Para completar, há ainda o pai de Molly, que não vê com bons olhos o casamento deles e tenta de todas as formas diminuir Carl.

Mais informações:

Título original: You, Me And Dupree

Elenco: Matt Dillon; Michael Douglas; Kate Hudson; Owen Wilson

Direção: Anthony Russo; Joe Russo

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia