Sessão da Tarde de hoje (21/09) exibe “Armações Do Amor” na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (21/09) vai exibir o filme “Armações Do Amor” na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 15h, logo após “Jornal Hoje”, que é apresentado por Maria Júlia Coutinho.

Sessão da Tarde de hoje (21/09) – “Armações Do Amor”

Sinopse: Tripp, 35 anos, é um sujeito absolutamente normal – charmoso, simpático, sociável e faz sucesso com o sexo oposto. O único problema é que ele ainda mora com seus pais. Desesperados, eles contratam uma mulher que garante fazer com que o marmanjo saia de casa.

Mais informações:

Título original: Failure To Launch

Elenco: Matthew Mcconaughey, Sarah Jessica Parker, Zooey Deschanel, Justin Bartha, Bradley Cooper, Terry Bradshaw

Dubladores: Tripp: José Augusto Sendim/ Paula: Miriam Ficher/ Kit: Mariana Torres/ Ace: Mário Costa/ Demo: Philippe Maia/ Sue: Nádia Carvalho/ Al: Isaac Schneider/ Jeffrey: Bernardo Coutinho/ Vendedor De Armas: Hércules Franco

Direção: Tom Dey

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia Romântica