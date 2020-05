Sessão da Tarde de hoje (22/05) – “Billy Stone e o Medalhão Mágico” na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (22/05) vai exibir o filme “Billy Stone e o Medalhão Mágico” na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 14h57, logo após “Jornal Hoje”, que é apresentado por Maria Júlia Coutinho.

Sessão da Tarde de hoje (22/05) – “Billy Stone e o Medalhão Mágico”

Sinopse: Daniel Anderson visita um orfanato para fazer alguns donativos e logo é impelido a contar uma história às crianças. A história que ele conta é sobre Billy Stone e Allie, dois jovens amigos que descobrem um antigo medalhão e, acidentalmente, desejam que voltassem no tempo. Essa experiência os levarão a entender realmente quem são e o que suas vidas significam.

Publicidade

Mais informações:

Título original: The Lost Medallion – The Adventures of Billy Stone

Elenco: Billy Unger, Sammi Hanratty, Mark Dacascos, James Hong, Jansen Panettiere, Alex Kendrick, William Corkery

Direção: Bill Muir

Nacionalidade: Americana

Gênero: Aventura