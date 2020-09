Sessão da Tarde de hoje (22/09) exibe “De Repente Grávida” na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (22/09) vai exibir o filme “De Repente Grávida” na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 15h, logo após “Jornal Hoje”, que é apresentado por Maria Júlia Coutinho.

publicidade

Sessão da Tarde (22/09) – “De Repente Grávida”

Sinopse: Após alguns meses de namoro com Calvin, Frannie descobre que está grávida, mas não consegue contar a notícia para o namorado. Enquanto ele viaja com sua banda de jazz, ela decide passar um tempo na casa dos pais, no Canadá. Ela conta a verdade para Calvin por telefone, mas ele não responde, pois a ligação cai. Quando tenta retornar aos Estados Unidos, Frannie é barrada na imigração e terá que ficar doze meses morando na casa dos pais. Agora grávida, ela terá que aprender a ser mãe e buscar os seus verdadeiros objetivos.

Mais informações:

publicidade

Título original: Playing House

Elenco: Damir Andrei, Lucas Bryant, Rosemary Dunsmore, Colin Ferguson, Joanne Kelly, Michael Murphy

Direção: Kelly Makin

Nacionalidade: Canadense

Gênero: Comédia